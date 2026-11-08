Βαμμένη με σκόνη από αληθινά διαμάντια και 864 άλογα

Η Pagani Huayra 70 Anima είναι μια άκρως ειδική έκδοση, η οποία κατασκευάστηκε σε ένα μόνο αντίτυπο και αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας που εορτάζει τα 70στά γενέθλια του Οράσιο Παγκάνι και ονομάζεται «Huayra 70».