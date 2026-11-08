Βαμμένη με σκόνη από αληθινά διαμάντια και 864 άλογα
Βαμμένη με σκόνη από αληθινά διαμάντια και 864 άλογα
Η Pagani Huayra 70 Anima είναι μια ειδική παραγγελία από ένα νεαρό ζευγάρι. Ξεχωρίζει τόσο από την εμφάνισή της, με χρώμα που περιέχει σκόνη από διαμάντια, αλλά και από το χειροκίνητο κιβώτιο που έχει.
UPD:
Η Pagani Huayra 70 Anima είναι μια άκρως ειδική έκδοση, η οποία κατασκευάστηκε σε ένα μόνο αντίτυπο και αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας που εορτάζει τα 70στά γενέθλια του Οράσιο Παγκάνι και ονομάζεται «Huayra 70».
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα