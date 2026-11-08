Βαμμένη με σκόνη από αληθινά διαμάντια και 864 άλογα
NEWSAUTO.GR

Βαμμένη με σκόνη από αληθινά διαμάντια και 864 άλογα

Η Pagani Huayra 70 Anima είναι μια ειδική παραγγελία από ένα νεαρό ζευγάρι. Ξεχωρίζει τόσο από την εμφάνισή της, με χρώμα που περιέχει σκόνη από διαμάντια, αλλά και από το χειροκίνητο κιβώτιο που έχει.

Βαμμένη με σκόνη από αληθινά διαμάντια και 864 άλογα
UPD:
Η Pagani Huayra 70 Anima είναι μια άκρως ειδική έκδοση, η οποία κατασκευάστηκε σε ένα μόνο αντίτυπο και αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας που εορτάζει τα 70στά γενέθλια του Οράσιο Παγκάνι και ονομάζεται «Huayra 70».

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UPD:
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