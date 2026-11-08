Είναι αυτό το όνειρο κάθε λάτρη της Alfa Romeo;

Ο ιταλικός οίκος Castagna Milano οραματίζεται ένα μοντέλο που η Alfa Romeo δεν έχει τολμήσει να δημιουργήσει για δεκαετίες, παρουσιάζοντας ένα άκρως εντυπωσιακό διθέσιο roadster που βασίζεται στην Giulia Quadrifoglio.