Είναι αυτό το όνειρο κάθε λάτρη της Alfa Romeo;
NEWSAUTO.GR

Είναι αυτό το όνειρο κάθε λάτρη της Alfa Romeo;

Ο ιταλικός οίκος Castagna Milano οραματίζεται ένα μοντέλο που η Alfa Romeo δεν έχει τολμήσει να δημιουργήσει για δεκαετίες, παρουσιάζοντας ένα άκρως εντυπωσιακό διθέσιο roadster που βασίζεται στην Giulia Quadrifoglio.

Είναι αυτό το όνειρο κάθε λάτρη της Alfa Romeo;
UPD:
Η Alfa Romeo διαθέτει μια μακρά παράδοση στα ανοιχτά σπορ αυτοκίνητα, όμως εδώ και αρκετά χρόνια, από την εποχή της Brera Spider, απουσιάζει από την γκάμα της ένα μοντέλο που να συνεχίζει αυτή την κληρονομιά.

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UPD:
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