Αποστολή Newsauto στα Εμιράτα: Ιδού η κινεζική απειλή για την Rolls-Royce
NEWSAUTO.GR

Αποστολή Newsauto στα Εμιράτα: Ιδού η κινεζική απειλή για την Rolls-Royce

Η κινεζική BYD αποκάλυψε στο Άμπου Ντάμπι το νέο Yangwang Altior, μια υπερπολυτελή ηλεκτρική λιμουζίνα με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα και συβαριτικό εξοπλισμό.

Αποστολή Newsauto στα Εμιράτα: Ιδού η κινεζική απειλή για την Rolls-Royce
UPD:
Η BYD συνεχίζει την επέκτασή της παρουσιάζοντας το Yangwang Altior, ένα μοντέλο με το οποίο φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί εταιρείες συνυφασμένες με την υπερ-πολυτελή κατηγορία, όπως η Rolls-Royce και η Bentley.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης