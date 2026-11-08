Αποστολή Newsauto στα Εμιράτα: Ιδού η κινεζική απειλή για την Rolls-Royce
Αποστολή Newsauto στα Εμιράτα: Ιδού η κινεζική απειλή για την Rolls-Royce
Η κινεζική BYD αποκάλυψε στο Άμπου Ντάμπι το νέο Yangwang Altior, μια υπερπολυτελή ηλεκτρική λιμουζίνα με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα και συβαριτικό εξοπλισμό.
UPD:
Η BYD συνεχίζει την επέκτασή της παρουσιάζοντας το Yangwang Altior, ένα μοντέλο με το οποίο φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί εταιρείες συνυφασμένες με την υπερ-πολυτελή κατηγορία, όπως η Rolls-Royce και η Bentley.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα