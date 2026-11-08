Αποστολή Newsauto στα Εμιράτα: Ιδού η κινεζική απειλή για την Rolls-Royce

Η BYD συνεχίζει την επέκτασή της παρουσιάζοντας το Yangwang Altior, ένα μοντέλο με το οποίο φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί εταιρείες συνυφασμένες με την υπερ-πολυτελή κατηγορία, όπως η Rolls-Royce και η Bentley.