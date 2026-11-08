Γιατί κάποιοι πληρώνουν περισσότερα με το υβριδικό;
Γιατί κάποιοι πληρώνουν περισσότερα με το υβριδικό;
Τα PHEV εκπέμπουν με ρεαλιστική χρήση όσο διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπει και ένα καθαρά βενζινοκίνητο/πετρελαιοκίνητο, σημειώνοντας πολύ υψηλότερα νούμερα από αυτά που ανακοινώνονται.
UPD:
Τα plug-in υβριδικά παρουσιάζονται ως μια ενδιάμεση λύση που συνδυάζει τις χαμηλές εκπομπές ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με τη χρηστικότητα ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης.
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