Τι θέλουν πραγματικά οι οδηγοί από ένα σύγχρονο αυτοκίνητο;

Τα αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα σήμερα, με σκοπό να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και άνεση στον οδηγό και τους επιβάτες. Με τον ανταγωνισμό να είναι υψηλός, η Chery ανοίγει τα «χαρτιά» της και αποκαλύπτει πώς έχει εξελίξει την τεχνολογία των αυτοκινήτων της, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις των οδηγών.