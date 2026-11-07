Στην Ελλάδα το smart-άκι της νέας εποχής - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Στην Ελλάδα το smart-άκι της νέας εποχής - Πόσο κοστίζει;

Το νέο smart #2 έρχεται να συνεχίσει την ιστορία που έγραψε το fortwo και είναι εμποτισμένο με τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία της Mercedes-Benz. Τώρα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα.
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Στην Ελλάδα το smart-άκι της νέας εποχής - Πόσο κοστίζει;
UPD:
Το smart #2 Premium είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, επαναφέροντας τη φιλοσοφία του εμβληματικού διθέσιου αυτοκινήτου πόλης σε μια σύγχρονη, αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή.

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