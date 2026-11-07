Βόμβα στην Ευρώπη: Σώζονται οι βενζινοκινητήρες μετά το 2035

Η Ευρώπη ξαναγράφει τους κανόνες για το αυτοκίνητο, με μια κρίσιμη ψηφοφορία να δίνει νέα ελπίδα στους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου μετά το 2035.