Βόμβα στην Ευρώπη: Σώζονται οι βενζινοκινητήρες μετά το 2035
NEWSAUTO.GR

Βόμβα στην Ευρώπη: Σώζονται οι βενζινοκινητήρες μετά το 2035

Η Ευρώπη ξαναγράφει τους κανόνες για το αυτοκίνητο, με μια κρίσιμη ψηφοφορία να δίνει νέα ελπίδα στους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου μετά το 2035.

Βόμβα στην Ευρώπη: Σώζονται οι βενζινοκινητήρες μετά το 2035
UPD:
Η περίφημη απαγόρευση των νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035 ενδέχεται τελικά να μείνει στα χαρτιά.

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UPD:
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