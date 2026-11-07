Αυτές είναι οι τεχνολογίες για το μέλλον του αυτοκινήτου

Η Mercedes-Benz παρουσίασε τρεις καινοτόμες τεχνολογίες που βρίσκονται σε στάδιο εξέλιξης και φιλοδοξούν να αλλάξουν τον τρόπο επικοινωνίας του αυτοκινήτου με τον οδηγό και το περιβάλλον, αλλά και να βελτιώσουν την ενεργειακή διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων.