Αυτές είναι οι τεχνολογίες για το μέλλον του αυτοκινήτου
Αυτές είναι οι τεχνολογίες για το μέλλον του αυτοκινήτου
Η Mercedes-Benz παρουσίασε τρεις καινοτόμες τεχνολογίες που βρίσκονται σε στάδιο εξέλιξης και φιλοδοξούν να αλλάξουν τον τρόπο επικοινωνίας του αυτοκινήτου με τον οδηγό και το περιβάλλον, αλλά και να βελτιώσουν την ενεργειακή διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων.
UPD:
Η Mercedes-Benz συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα διαμορφώσουν την επόμενη γενιά των αυτοκινήτων της.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα