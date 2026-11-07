Προχωρά η κατασκευή σημαντικού δρόμου στην Ελλάδα

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ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, παραβρέθηκε στη Βίνιανη Ευρυτανίας όπου είδε από κοντά τις εργασίες για την ολοκλήρωση της διάνοιξης της σήραγγας «Σ2» στο τμήμα