Προχωρά η κατασκευή σημαντικού δρόμου στην Ελλάδα
Προχωρά η κατασκευή σημαντικού δρόμου στην Ελλάδα
Τα έργα για την ολοκλήρωση του διαγώνιου οδικού άξονα από τη Λαμία ως το Αντίρριο συνεχίζονται, ξεπερνώντας ένα δύσκολο τμήμα του.
Ο Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, παραβρέθηκε στη Βίνιανη Ευρυτανίας όπου είδε από κοντά τις εργασίες για την ολοκλήρωση της διάνοιξης της σήραγγας «Σ2» στο τμήμα Μπράλος-Άμφισσα.
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