Προχωρά η κατασκευή σημαντικού δρόμου στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Προχωρά η κατασκευή σημαντικού δρόμου στην Ελλάδα

Τα έργα για την ολοκλήρωση του διαγώνιου οδικού άξονα από τη Λαμία ως το Αντίρριο συνεχίζονται, ξεπερνώντας ένα δύσκολο τμήμα του.

Προχωρά η κατασκευή σημαντικού δρόμου στην Ελλάδα
Ο Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, παραβρέθηκε στη Βίνιανη Ευρυτανίας όπου είδε από κοντά τις εργασίες για την ολοκλήρωση της διάνοιξης της σήραγγας «Σ2» στο τμήμα Μπράλος-Άμφισσα.

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