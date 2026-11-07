Δοκιμάζουμε το Jeep Compass e-Hybrid - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Jeep Compass e-Hybrid - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Πριν από είκοσι χρόνια η Jeep ενέταξε στην γκάμα της το Compass. Η τρίτη γενιά του έρχεται να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους.
UPD:
Δύσκολο έργο να ανήκεις στο προσωπικό της Jeep και να χρειάζεται να πάρεις αποφάσεις. Χρειάζεται να έχεις βαθιά γνώση και μεγάλη συγκρότηση ως χαρακτήρας.
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Δείτε εδώ.
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