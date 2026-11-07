Τι είναι η συμπίεση και πώς επηρεάζει τον κινητήρα;
Τι είναι η συμπίεση και πώς επηρεάζει τον κινητήρα;
Η σχέση συμπίεσης είναι μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους λειτουργίας ενός θερμικού κινητήρα καθώς μπορεί να προσφέρει περισσότερη ισχύ και ταυτόχρονα καλύτερη οικονομία καυσίμου.
Η προσπάθεια των κατασκευαστών να περιορίσουν την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων έχει οδηγήσει στην εξέλιξη ολοένα πιο αποδοτικών κινητήρων. Παρά την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης, οι θερμικοί κινητήρες εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο, τόσο σε συμβατικά όσο και σε υβριδικά συστήματα κίνησης. Και μία από τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσής τους είναι η αύξηση της σχέσης συμπίεσης.
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