Τι είναι η συμπίεση και πώς επηρεάζει τον κινητήρα;

Η προσπάθεια των κατασκευαστών

έχει οδηγήσει στην εξέλιξη ολοένα πιο αποδοτικών κινητήρων. Παρά την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης, οι

εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο,





Δείτε εδώ. . Και μία από τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσής τους είναι η αύξηση της σχέσης συμπίεσης.

θερμικοί κινητήρες