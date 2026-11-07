Είναι επικίνδυνες τελικά οι οθόνες infotainment; Έρευνες απαντούν
Είναι επικίνδυνες τελικά οι οθόνες infotainment; Έρευνες απαντούν
Νέα έρευνα της Allianz έρχεται να δώσει απαντήσεις σε ένα συχνό ερώτημα: Είναι πράγματι επικίνδυνες οι οθόνες infotainment των αυτοκινήτων;
Οι φυσικοί διακόπτες έχουν εδώ και χρόνια ξεκινήσει να εκλείπουν από τα ταμπλό των νέων αυτοκινήτων, μιας και οι εταιρείες ενσωματώνουν τις περισσότερες -αν όχι όλες- λειτουργίες στην οθόνη του συστήματος infotainment.
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