Είναι επικίνδυνες τελικά οι οθόνες infotainment; Έρευνες απαντούν

Οι

έχουν εδώ και χρόνια ξεκινήσει να εκλείπουν από τα ταμπλό των

, μιας και οι εταιρείες ενσωματώνουν τις περισσότερες -αν όχι όλες- λειτουργίες στην οθόνη του