Γνωστή εφαρμογή θα προστατεύει τους ποδηλάτες
Γνωστή εφαρμογή θα προστατεύει τους ποδηλάτες
Η συνεργασία της Waze με τη Garmin ενδέχεται να φέρει μια νέα λειτουργία στην εφαρμογή της πρώτης, η οποία θα ενημερώνει τους οδηγούς για την παρουσία ποδηλατών στον δρόμο.
Η Waze ετοιμάζεται να αποκτήσει ένα ακόμη εργαλείο οδικής ασφάλειας, αυτή τη φορά με επίκεντρο τους ποδηλάτες.
Η ιδέα βασίζεται στην αξιοποίηση των δεδομένων τοποθεσίας που συλλέγουν οι συσκευές της Garmin, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να γνωρίζουν εγκαίρως ότι στην πορεία τους κινείται κάποιος με ποδήλατο.
Δείτε εδώ.
Η ιδέα βασίζεται στην αξιοποίηση των δεδομένων τοποθεσίας που συλλέγουν οι συσκευές της Garmin, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να γνωρίζουν εγκαίρως ότι στην πορεία τους κινείται κάποιος με ποδήλατο.
Δείτε εδώ.
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