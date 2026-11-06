Γνωστή εφαρμογή θα προστατεύει τους ποδηλάτες

Η συνεργασία της Waze με τη Garmin ενδέχεται να φέρει μια νέα λειτουργία στην εφαρμογή της πρώτης, η οποία θα ενημερώνει τους οδηγούς για την παρουσία ποδηλατών στον δρόμο.