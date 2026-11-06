Γνωστή εφαρμογή θα προστατεύει τους ποδηλάτες
NEWSAUTO.GR

Γνωστή εφαρμογή θα προστατεύει τους ποδηλάτες

Η συνεργασία της Waze με τη Garmin ενδέχεται να φέρει μια νέα λειτουργία στην εφαρμογή της πρώτης, η οποία θα ενημερώνει τους οδηγούς για την παρουσία ποδηλατών στον δρόμο.

Γνωστή εφαρμογή θα προστατεύει τους ποδηλάτες
Η Waze ετοιμάζεται να αποκτήσει ένα ακόμη εργαλείο οδικής ασφάλειας, αυτή τη φορά με επίκεντρο τους ποδηλάτες.

Η ιδέα βασίζεται στην αξιοποίηση των δεδομένων τοποθεσίας που συλλέγουν οι συσκευές της Garmin, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να γνωρίζουν εγκαίρως ότι στην πορεία τους κινείται κάποιος με ποδήλατο.

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