Ποια Κινεζική εταιρεία πήρε βραβείο για την τεχνολογία της;
NEWSAUTO.GR

Ποια Κινεζική εταιρεία πήρε βραβείο για την τεχνολογία της;

Η νέα γενιά της ηλεκτρικής μονάδας Quark 2.0 της GAC με την εντυπωσιακή ενεργειακή απόδοση 99,03% κέρδισε την κορυφαία διάκριση στα φετινά βραβεία της Ένωσης Μηχανικών Αυτοκινήτου της Κίνας.

Ποια Κινεζική εταιρεία πήρε βραβείο για την τεχνολογία της;
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες στην εξέλιξη των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης. Σε αυτόν τον τομέα, η κινεζική GAC έχει πραγματοποιήσει ένα σπουδαίο τεχνολογικό βήμα, με τη δεύτερη γενιά της ηλεκτρικής μονάδας ισχύος Quark, η οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο στα φετινά επιστημονικά και τεχνολογικά βραβεία της Ένωσης Μηχανικών Αυτοκινήτου της Κίνας (China-SAE).

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