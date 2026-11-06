Ποια Κινεζική εταιρεία πήρε βραβείο για την τεχνολογία της;

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες στην εξέλιξη των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης. Σε αυτόν τον τομέα, η κινεζική

έχει πραγματοποιήσει ένα

, με τη





Δείτε εδώ. , η οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο στα φετινά επιστημονικά και τεχνολογικά βραβεία της Ένωσης Μηχανικών Αυτοκινήτου της Κίνας (China-SAE).

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