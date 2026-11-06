Ποια Κινεζική εταιρεία πήρε βραβείο για την τεχνολογία της;
Ποια Κινεζική εταιρεία πήρε βραβείο για την τεχνολογία της;
Η νέα γενιά της ηλεκτρικής μονάδας Quark 2.0 της GAC με την εντυπωσιακή ενεργειακή απόδοση 99,03% κέρδισε την κορυφαία διάκριση στα φετινά βραβεία της Ένωσης Μηχανικών Αυτοκινήτου της Κίνας.
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες στην εξέλιξη των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης. Σε αυτόν τον τομέα, η κινεζική GAC έχει πραγματοποιήσει ένα σπουδαίο τεχνολογικό βήμα, με τη δεύτερη γενιά της ηλεκτρικής μονάδας ισχύος Quark, η οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο στα φετινά επιστημονικά και τεχνολογικά βραβεία της Ένωσης Μηχανικών Αυτοκινήτου της Κίνας (China-SAE).
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