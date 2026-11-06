Τα αυτοκίνητα με έναν επιβάτη θα μπλοκάρονται στο μποτιλιάρισμα – Τι έρχεται;
Τα αυτοκίνητα με έναν επιβάτη θα μπλοκάρονται στο μποτιλιάρισμα – Τι έρχεται;
Οι ειδικές λωρίδες για αυτοκίνητα με δύο ή περισσότερους επιβαίνοντες λειτουργούν ήδη σε πρωτεύουσες της Ε.Ε., όπως στο Παρίσι, δίνοντας σημαντικό πλεονέκτημα στις ώρες αιχμής. Το μοντέλο των carpool lanes αποτελεί μια λύση που εξετάζεται…
UPD:
Το είδαμε να λειτουργεί στους δρόμους του Παρισιού και, σε πρώτη ανάγνωση, η λογική του είναι εξαιρετικά απλή: αντί να προσπαθείς να χωρέσεις συνεχώς περισσότερα αυτοκίνητα στον ίδιο δρόμο, προσπαθείς να μεταφέρεις περισσότερους ανθρώπους με λιγότερα αυτοκίνητα.
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