Τα αυτοκίνητα με έναν επιβάτη θα μπλοκάρονται στο μποτιλιάρισμα – Τι έρχεται;

Το είδαμε να λειτουργεί στους δρόμους του Παρισιού και, σε πρώτη ανάγνωση, η λογική του είναι εξαιρετικά απλή: αντί να προσπαθείς να χωρέσεις συνεχώς περισσότερα αυτοκίνητα στον ίδιο δρόμο, προσπαθείς να μεταφέρεις περισσότερους ανθρώπους με λιγότερα αυτοκίνητα.