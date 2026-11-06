Τα αυτοκίνητα με έναν επιβάτη θα μπλοκάρονται στο μποτιλιάρισμα – Τι έρχεται;
NEWSAUTO.GR

Τα αυτοκίνητα με έναν επιβάτη θα μπλοκάρονται στο μποτιλιάρισμα – Τι έρχεται;

Οι ειδικές λωρίδες για αυτοκίνητα με δύο ή περισσότερους επιβαίνοντες λειτουργούν ήδη σε πρωτεύουσες της Ε.Ε., όπως στο Παρίσι, δίνοντας σημαντικό πλεονέκτημα στις ώρες αιχμής. Το μοντέλο των carpool lanes αποτελεί μια λύση που εξετάζεται…

Τα αυτοκίνητα με έναν επιβάτη θα μπλοκάρονται στο μποτιλιάρισμα – Τι έρχεται;
UPD:
Το είδαμε να λειτουργεί στους δρόμους του Παρισιού και, σε πρώτη ανάγνωση, η λογική του είναι εξαιρετικά απλή: αντί να προσπαθείς να χωρέσεις συνεχώς περισσότερα αυτοκίνητα στον ίδιο δρόμο, προσπαθείς να μεταφέρεις περισσότερους ανθρώπους με λιγότερα αυτοκίνητα.

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UPD:
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