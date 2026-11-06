EICMA 2026: Νέο Wynwood 200 από την UM Motorcycles (+video)
NEWSAUTO.GR

EICMA 2026: Νέο Wynwood 200 από την UM Motorcycles (+video)

Η UM Motorcycles παρουσίασε στο Μιλάνο το νέο Wynwood 200 με εντυπωσιακούς χρωματισμούς και ένα ολοκαίνουριο GT scooter, το Dallas 300.

EICMA 2026: Νέο Wynwood 200 από την UM Motorcycles (+video)
Η UM Motorcycles κάνει σταθερά βήματα στην γκάμα της και στην EICMA έφερε δύο νέες προτάσεις στα scooter.

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