EICMA 2026: Νέο Wynwood 200 από την UM Motorcycles (+video)
EICMA 2026: Νέο Wynwood 200 από την UM Motorcycles (+video)
Η UM Motorcycles παρουσίασε στο Μιλάνο το νέο Wynwood 200 με εντυπωσιακούς χρωματισμούς και ένα ολοκαίνουριο GT scooter, το Dallas 300.
Η UM Motorcycles κάνει σταθερά βήματα στην γκάμα της και στην EICMA έφερε δύο νέες προτάσεις στα scooter.
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