Ποια ασχήμια; Η πρώτη ηλεκτρική Ferrari σαρώνει!
Ποια ασχήμια; Η πρώτη ηλεκτρική Ferrari σαρώνει!
Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο του Μαρανέλο σημειώνει τεράστια εμπορική επιτυχία, με τις μονάδες του 2027 να έχουν ήδη εξαντληθεί.
Όταν η Ferrari παρουσίασε για πρώτη φορά τη Luce, η αντίδραση του κοινού δεν ήταν ακριβώς αυτή που θα περίμενε κανείς για ένα τόσο σημαντικό μοντέλο.
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