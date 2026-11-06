EICMA 2026: RW ονομάζεται η νέα crossover μοτοσικλέτα της Yamaha (+video)
EICMA 2026: RW ονομάζεται η νέα crossover μοτοσικλέτα της Yamaha (+video)
Η Yamaha παρουσίασε στην EICMA 2026 μια εντελώς νέα οικογένεια adventure scooter, με τα RW700 και RW350 να συνδυάζουν χαρακτηριστικά μοτοσικλέτας και scooter.
Η Yamaha αποφάσισε να κάνει ένα σημαντικό βήμα στην κατηγορία των adventure scooter, παρουσιάζοντας στην EICMA 2026 τη νέα οικογένεια RW.
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