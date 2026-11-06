EICMA 2026: Ολοκαίνουριο Africa Twin 1150 και Fireblade HRC από τη Honda (+video)

Η Honda έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην έκθεση του Μιλάνου, παρουσιάζοντας μια εντελώς νέα γενιά Africa Twin, με τρεις διαφορετικές εκδόσεις, την κορυφαία Fireblade HRC Works Edition, το μικρό ADV125 και την έκδοση παραγωγής της εντυπωσιακής V3R 900 E-Compressor.