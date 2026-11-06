Ιδού οι Porsche Cayenne που… παρήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στο μήνυμα προς την Porsche, ο αποστολέας εμφανίζεται ως ο ίδιος ο υπουργός, επικαλείται τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου, και ζητά να του σταλούν 150 αυτοκίνητα. Η απάντηση που φαίνεται στο δημοσιοποιημένο στιγμιότυπο ενημερώνει ότι το ερώτημα διαβιβάστηκε στο Porsche Center Athens και ότι θα ακολουθήσει επικοινωνία.