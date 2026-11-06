Πότε πρέπει να περάσω ΚΤΕΟ, πόσα είναι τα πρόστιμα αν αργήσω;

Η ασφάλεια μας -αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου- εξαρτάται και από την καλή κατάσταση του οχήματός μας.