Πότε πρέπει να περάσω ΚΤΕΟ, πόσα είναι τα πρόστιμα αν αργήσω;
Πότε πρέπει να περάσω ΚΤΕΟ, πόσα είναι τα πρόστιμα αν αργήσω;
Η ασφάλεια μας -αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου- εξαρτάται και από την καλή κατάσταση του οχήματός μας.
Η σωστή συντήρηση του οχήματός μας είναι εκ των ων ουκ άνευ. Είναι αυτό που καθημερινά μεταφέρει εμάς, την οικογένειά μας, τους φίλους μας στον προορισμό που θέλουμε.
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