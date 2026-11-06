F1 GP Σάο Πάουλο: Ανοιχτοί λογαριασμοί

Μπορεί το πρωτάθλημα οδηγών να έχει τελειώσει και μαθηματικά από τον προηγούμενο αγώνα. Ωστόσο πολλοί οδηγοί και ομάδες πηγαίνουν στο Ιντερλάγκος έχοντας ακόμη ανοιχτούς λογαριασμούς.