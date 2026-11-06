F1 GP Σάο Πάουλο: Ανοιχτοί λογαριασμοί
NEWSAUTO.GR

F1 GP Σάο Πάουλο: Ανοιχτοί λογαριασμοί

Μπορεί το πρωτάθλημα οδηγών να έχει τελειώσει και μαθηματικά από τον προηγούμενο αγώνα. Ωστόσο πολλοί οδηγοί και ομάδες πηγαίνουν στο Ιντερλάγκος έχοντας ακόμη ανοιχτούς λογαριασμούς.

F1 GP Σάο Πάουλο: Ανοιχτοί λογαριασμοί
Σε ότι αφορά το πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Mercedes χρειάζεται να πάρει τρεις βαθμούς περισσότερους από την Ferrari για να στεφθεί πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές.

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