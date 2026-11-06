EICMA 2026: Πότε έρχεται η νέα 900άρα της QJMotor; (+video)
EICMA 2026: Πότε έρχεται η νέα 900άρα της QJMotor; (+video)
Η QJMotor είχε ισχυρή παρουσία στην EICMA εμπλουτίζοντας την γκάμα της με ακόμα περισσότερα μοντέλα σε διαφορετικές κατηγορίες.
Η QJMotor είχε μεγάλη ποικιλία στο Μιλάνο καθώς παρουσίασε μοτοσικλέτες σε όλους τους τομείς.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα