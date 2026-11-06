EICMA 2026: Πότε έρχεται η νέα 900άρα της QJMotor; (+video)

Η QJMotor είχε ισχυρή παρουσία στην EICMA εμπλουτίζοντας την γκάμα της με ακόμα περισσότερα μοντέλα σε διαφορετικές κατηγορίες.