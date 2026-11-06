Δοκιμάζουμε το πιο προσιτό ηλεκτρικό πόλης - Απίστευτη η τιμή του
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το πιο προσιτό ηλεκτρικό πόλης - Απίστευτη η τιμή του

Είναι μικρό, ευέλικτο και έξυπνο. Ένα microcar με στοιχεία και δυνατότητες κανονικού αυτοκινήτου, που απαντά στις προκλήσεις της καθημερινότητας στη ζούγκλα της μεγαλούπολης.

Δοκιμάζουμε το πιο προσιτό ηλεκτρικό πόλης - Απίστευτη η τιμή του
Τα microcars δεν είναι μια καινούρια ιδέα, είναι όμως πιο επίκαιρα από ποτέ καθώς η ηλεκτροκίνηση τους έδωσε έδωσε νέα πνοή.

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