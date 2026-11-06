Αγριογούρουνο στον δρόμο: Το λάθος που μπορεί να σκοτώσει
NEWSAUTO.GR

Αγριογούρουνο στον δρόμο: Το λάθος που μπορεί να σκοτώσει

Το τραγικό δυστύχημα στη Λαμία αναδεικνύει έναν απρόβλεπτο κίνδυνο για τους οδηγούς. Πώς αντιδρούμε, τι πρέπει να αποφεύγουμε και ποιος πληρώνει τις ζημιές;

Αγριογούρουνο στον δρόμο: Το λάθος που μπορεί να σκοτώσει
UPD:
Ένα δευτερόλεπτο είναι αρκετό για να μετατραπεί μια συνηθισμένη διαδρομή σε τραγωδία. Ένα μεγαλόσωμο ζώο εμφανίζεται ξαφνικά μέσα στη νύχτα, ο οδηγός αντιδρά ενστικτωδώς και μέσα σε ελάχιστα μέτρα καλείται να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που ακόμη και τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας δυσκολεύονται να διαχειριστούν.

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