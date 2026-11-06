Η απόδειξη πως οι βενζινοκινητήρες δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη

Η

δραστηριοποιείται από το

στην εξέλιξη και κατασκευή κινητήρων υψηλών επιδόσεων και προηγμένων συστημάτων μετάδοσης. Τελευταίο δημιούργημά της είναι ένα

V12 μοτέρ

λίτρων, με ισχύ που ξεπερνά τους