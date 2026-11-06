Η απόδειξη πως οι βενζινοκινητήρες δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη
Η απόδειξη πως οι βενζινοκινητήρες δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη
Σε μια περίοδο όπου η αυτοκινητοβιομηχανία επενδύει σχεδόν τα πάντα στην ηλεκτροκίνηση, η ιταλική εταιρεία επιλέγει να ακολουθήσει έναν εντελώς αντίθετο δρόμο.
Η Italtecnica δραστηριοποιείται από το 1985 στην εξέλιξη και κατασκευή κινητήρων υψηλών επιδόσεων και προηγμένων συστημάτων μετάδοσης. Τελευταίο δημιούργημά της είναι ένα ατμοσφαιρικό V12 μοτέρ 6,8 λίτρων, με ισχύ που ξεπερνά τους 900 ίππους.
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