Το ιδανικό 4x4 για να «οργώνεις» τα βουνά

Το Scrambler SRT Concept αποτελεί μια ιδιαίτερα σκληροπυρηνική έκδοση του Jeep Wrangler, με V8 κινητήρα, βελτιωμένη ανάρτηση και χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για γρήγορες εκτός δρόμου εμπειρίες.