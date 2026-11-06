Το ιδανικό 4x4 για να «οργώνεις» τα βουνά
NEWSAUTO.GR

Το ιδανικό 4x4 για να «οργώνεις» τα βουνά

Το Scrambler SRT Concept αποτελεί μια ιδιαίτερα σκληροπυρηνική έκδοση του Jeep Wrangler, με V8 κινητήρα, βελτιωμένη ανάρτηση και χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για γρήγορες εκτός δρόμου εμπειρίες.

Το ιδανικό 4x4 για να «οργώνεις» τα βουνά
Η Jeep παρουσίασε το Wrangler Scrambler SRT Concept, ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε για την έκθεση SEMA που λαμβάνει χώρα στο Λας Βέγκας.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης