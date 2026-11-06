Το ιδανικό 4x4 για να «οργώνεις» τα βουνά
Το ιδανικό 4x4 για να «οργώνεις» τα βουνά
Το Scrambler SRT Concept αποτελεί μια ιδιαίτερα σκληροπυρηνική έκδοση του Jeep Wrangler, με V8 κινητήρα, βελτιωμένη ανάρτηση και χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για γρήγορες εκτός δρόμου εμπειρίες.
Η Jeep παρουσίασε το Wrangler Scrambler SRT Concept, ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε για την έκθεση SEMA που λαμβάνει χώρα στο Λας Βέγκας.
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