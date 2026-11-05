Πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις χωρίς το… κλειδί του αυτοκινήτου;

Έχουμε από προσωπική εμπειρία αντιληφθεί πως ένα σύγχρονο αυτοκίνητο μπορεί να συνεχίσει να κινείται ακόμα και αν το κλειδί του έχει με κάποιο τρόπο απομακρυνθεί. Για πόσο, όμως, μπορεί να γίνεται αυτό;