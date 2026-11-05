EICMA 2026: Η Triumph απογειώνεται και γυρίζει σελίδα
NEWSAUTO.GR

EICMA 2026: Η Triumph απογειώνεται και γυρίζει σελίδα

Η Triumph πέρασε πλέον στα χέρια του Ομίλου Σαρακάκη και μια νέα εποχή αρχίζει στην Ελλάδα για την ιστορική βρετανική μάρκα.

EICMA 2026: Η Triumph απογειώνεται και γυρίζει σελίδα
UPD:
Ο Όμιλος Σαρακάκη περίμενε μέχρι την έναρξη της έκθεσης EICMA 2026 για να ανακοινώσει επίσημα την ανάληψη της αντιπροσωπείας της Triumph στην Ελλάδα. Νέα εποχή λοιπόν για τους Βρετανούς οι οποίοι στο Μιλάνο έδειξαν έτοιμοι να ενισχύσουν την γκάμα τους σε ποιότητα και τεχνολογία.

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