Ποια κινεζική μάρκα κερδίζει τους Έλληνες οδηγούς;
NEWSAUTO.GR

Ποια κινεζική μάρκα κερδίζει τους Έλληνες οδηγούς;

Βάσει των στοιχείων πωλήσεων, η συγκεκριμένη εταιρεία βρέθηκε στην κορυφή μεταξύ των κινεζικών εταιρειών στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου το πρώτο δεκάμηνο του έτους.

Ποια κινεζική μάρκα κερδίζει τους Έλληνες οδηγούς;
UPD:
Η καλή εμπορική πορεία της MG Motor στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων για τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, σημείωσε 4.132 πωλήσεις.

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UPD:
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