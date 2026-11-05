Ποια κινεζική μάρκα κερδίζει τους Έλληνες οδηγούς;

Η καλή εμπορική πορεία της MG Motor στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων για τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, σημείωσε 4.132 πωλήσεις.