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Παρκάρεις μπροστά στο δικό σου γκαράζ; Κι όμως, έχει πρόστιμο
NEWSAUTO.GR

Παρκάρεις μπροστά στο δικό σου γκαράζ; Κι όμως, έχει πρόστιμο

Παρκάρεις μπροστά στο δικό σου γκαράζ και θεωρείς πως δεν ενοχλείς κανέναν; Ο ΚΟΚ έχει διαφορετική άποψη και μπορεί να βρεθείς με κλήση στο παρμπρίζ.

Παρκάρεις μπροστά στο δικό σου γκαράζ; Κι όμως, έχει πρόστιμο
UPD:
Στην Ελλάδα, όπου η αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης μπορεί να εξελιχθεί σε καθημερινή δοκιμασία υπομονής, όποιος διαθέτει ιδιωτικό γκαράζ θεωρεί τον εαυτό του προνομιούχο. Τι συμβαίνει όμως όταν αποφασίσει να παρκάρει ακριβώς μπροστά στην είσοδό του;

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