Προτιμά ο κόσμος υβριδικά αυτοκίνητα;
Προτιμά ο κόσμος υβριδικά αυτοκίνητα;
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης, τα υβριδικά και τα Plug-in Hybrid μοντέλα θα αποτελούν την πλειονότητα της αγοράς.
Αν και τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα προωθούνται μεθοδευμένα με έντονο τρόπο, οι υποψήφιοι αγοραστές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντί τους.
Αυτό επιβεβαιώθηκε και από μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποίησαν από κοινού η SBD Automotive (μια παγκόσμια εταιρεία έρευνας αγοράς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον κλάδο της Αυτοκινητοβιομηχανίας)και η HERE Technologies, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών και παροχής υπηρεσιών πλοήγησης.
Δείτε εδώ.
Αυτό επιβεβαιώθηκε και από μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποίησαν από κοινού η SBD Automotive (μια παγκόσμια εταιρεία έρευνας αγοράς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον κλάδο της Αυτοκινητοβιομηχανίας)και η HERE Technologies, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών και παροχής υπηρεσιών πλοήγησης.
Δείτε εδώ.
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