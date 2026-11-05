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Προτιμά ο κόσμος υβριδικά αυτοκίνητα;
NEWSAUTO.GR

Προτιμά ο κόσμος υβριδικά αυτοκίνητα;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης, τα υβριδικά και τα Plug-in Hybrid μοντέλα θα αποτελούν την πλειονότητα της αγοράς.

Προτιμά ο κόσμος υβριδικά αυτοκίνητα;
Αν και τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα προωθούνται μεθοδευμένα με έντονο τρόπο, οι υποψήφιοι αγοραστές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντί τους.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και από μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποίησαν από κοινού η SBD Automotive (μια παγκόσμια εταιρεία έρευνας αγοράς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον κλάδο της Αυτοκινητοβιομηχανίας)και η HERE Technologies, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών και παροχής υπηρεσιών πλοήγησης.

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