Έρχεται νέο Kia Sportage - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Έρχεται νέο Kia Sportage - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Το επόμενο Sportage θα ακολουθήσει κατά πόδας την 5η γενιά του Hyundai Tucson, πρώτα σχεδιαστικά και έπειτα τεχνολογικά. Πότε θα το δούμε να κυκλοφορεί;
UPD:
Το νέο Sportage θα αποτελέσει ουσιαστικά το «αδελφό» μοντέλο του Tucson, με τα δύο SUV να μοιράζονται σημαντικό μέρος των μηχανικών και τεχνολογικών τους στοιχείων.
UPD:
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