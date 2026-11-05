ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στη Γαλλία: Δύο άτομα υπέστησαν ανακοπή, πολλοί τραυματίες

Έρχεται νέο Kia Sportage - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
NEWSAUTO.GR

Έρχεται νέο Kia Sportage - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Το επόμενο Sportage θα ακολουθήσει κατά πόδας την 5η γενιά του Hyundai Tucson, πρώτα σχεδιαστικά και έπειτα τεχνολογικά. Πότε θα το δούμε να κυκλοφορεί;

Έρχεται νέο Kia Sportage - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
UPD:

Το νέο Sportage θα αποτελέσει ουσιαστικά το «αδελφό» μοντέλο του Tucson, με τα δύο SUV να μοιράζονται σημαντικό μέρος των μηχανικών και τεχνολογικών τους στοιχείων.

Δείτε εδώ.

UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης