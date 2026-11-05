Έρχεται νέο Kia Sportage - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Το νέο Sportage θα αποτελέσει ουσιαστικά το «αδελφό» μοντέλο του Tucson, με τα δύο SUV να μοιράζονται σημαντικό μέρος των μηχανικών και τεχνολογικών τους στοιχείων.





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