Σημαντικές αλλαγές θα έχει ο διάδοχος του best seller SUV
Σημαντικές αλλαγές θα έχει ο διάδοχος του best seller SUV
Η Volvo εξελίσσει τον αντικαταστάτη του EX40, ο οποίος αναμένεται να έχει σημαντικές αναβαθμίσεις στον τομέα της τεχνολογίας, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Η Volvo ετοιμάζει το διάδοχο του EX40, της ηλεκτρικής εκδοχής του XC40, και αναμένεται να παρουσιάσει το νέο μοντέλο το φθινόπωρο του 2027. Το αυτοκίνητο θα είναι ένα από τα 13 νέα Volvo που θα κάνουν σταδιακά το ντεμπούτο τους μέχρι το 2030, ενώ σχεδιάζεται και εξελίσσεται κυρίως για την αγορά της Ευρώπης.
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