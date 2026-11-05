Η Google… σώζει από τα πρόστιμα τους οδηγούς
NEWSAUTO.GR

Η Google… σώζει από τα πρόστιμα τους οδηγούς

Μια χρήσιμη αλλαγή στην πλοήγηση του Google Maps μπορεί να φανεί σωτήρια στα πρόστιμα των 700 ευρώ και στην κατάσχεση του διπλώματος…

Η Google… σώζει από τα πρόστιμα τους οδηγούς
UPD:
Η Google αναβαθμίζει τις ενδείξεις STOP και φαναριών, βοηθώντας τους οδηγούς να προετοιμάζονται για την επόμενη διασταύρωση. Η λειτουργία προσθέτει χρήσιμη πληροφόρηση, ενώ τα πρόστιμα στην Ελλάδα φτάνουν τα 700 ευρώ από την πρώτη παράβαση.

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UPD:
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