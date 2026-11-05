Η Google… σώζει από τα πρόστιμα τους οδηγούς

Η Google αναβαθμίζει τις ενδείξεις STOP και φαναριών, βοηθώντας τους οδηγούς να προετοιμάζονται για την επόμενη διασταύρωση. Η λειτουργία προσθέτει χρήσιμη πληροφόρηση, ενώ τα πρόστιμα στην Ελλάδα φτάνουν τα 700 ευρώ από την πρώτη παράβαση.