Η Google… σώζει από τα πρόστιμα τους οδηγούς
Η Google… σώζει από τα πρόστιμα τους οδηγούς
Μια χρήσιμη αλλαγή στην πλοήγηση του Google Maps μπορεί να φανεί σωτήρια στα πρόστιμα των 700 ευρώ και στην κατάσχεση του διπλώματος…
UPD:
Η Google αναβαθμίζει τις ενδείξεις STOP και φαναριών, βοηθώντας τους οδηγούς να προετοιμάζονται για την επόμενη διασταύρωση. Η λειτουργία προσθέτει χρήσιμη πληροφόρηση, ενώ τα πρόστιμα στην Ελλάδα φτάνουν τα 700 ευρώ από την πρώτη παράβαση.
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