Καύσιμα: Ποιοι οδηγοί πληρώνουν 3.700 ευρώ τον χρόνο και ποιοι γλιτώνουν 3.000
Καύσιμα: Ποιοι οδηγοί πληρώνουν 3.700 ευρώ τον χρόνο και ποιοι γλιτώνουν 3.000
Η Ελλάδα έχει τον γηραιότερο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υψηλές τιμές των καυσίμων κάνουν τις μετακινήσεις ολοένα ακριβότερες.
UPD:
Μια σύγκριση με πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης δείχνει πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα παλαιότερο βενζινοκίνητο και ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ωστόσο, δεν συμφέρουν όλες οι επιλογές εξίσου.
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