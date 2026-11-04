Καύσιμα: Ποιοι οδηγοί πληρώνουν 3.700 ευρώ τον χρόνο και ποιοι γλιτώνουν 3.000

Μια σύγκριση με πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης δείχνει πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα παλαιότερο βενζινοκίνητο και ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ωστόσο, δεν συμφέρουν όλες οι επιλογές εξίσου.