Καύσιμα: Ποιοι οδηγοί πληρώνουν 3.700 ευρώ τον χρόνο και ποιοι γλιτώνουν 3.000
NEWSAUTO.GR

Καύσιμα: Ποιοι οδηγοί πληρώνουν 3.700 ευρώ τον χρόνο και ποιοι γλιτώνουν 3.000

Η Ελλάδα έχει τον γηραιότερο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υψηλές τιμές των καυσίμων κάνουν τις μετακινήσεις ολοένα ακριβότερες.

Καύσιμα: Ποιοι οδηγοί πληρώνουν 3.700 ευρώ τον χρόνο και ποιοι γλιτώνουν 3.000
UPD:
Μια σύγκριση με πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης δείχνει πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα παλαιότερο βενζινοκίνητο και ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ωστόσο, δεν συμφέρουν όλες οι επιλογές εξίσου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης