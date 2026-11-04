Πώς θα ονομάζεται τελικά το νέο μοντέλο της VW, και τι κινητήρα θα έχει;
Πώς θα ονομάζεται τελικά το νέο μοντέλο της VW, και τι κινητήρα θα έχει;
Το VW ID. Every1, το ηλεκτρικό μίνι της Volkswagen, κατά πάσα πιθανότητα θα ονομάζεται ID. Up. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την τιμή του μοντέλου.
Το νέο ηλεκτρικό μίνι της Volkswagen, που βασίζεται στο concept ID. Every1, είναι προ των πυλών, και τώρα έχουμε σαφείς ενδείξεις για την ονομασία του μοντέλου, η οποία αναμένεται να είναι ID. Up.
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