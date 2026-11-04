Αποδίδουν στην πραγματικότητα τα υβριδικά τα άλογα που δηλώνουν;

Η συνδυαστική ισχύς των υβριδικών αυτοκινήτων δεν αποτυπώνει πάντα τις πραγματικές δυνατότητές τους, καθώς η διαθέσιμη απόδοση εξαρτάται άμεσα από την αρχιτεκτονική του συστήματος αλλά και τις εκάστοτε συνθήκες κίνησης.