Αποδίδουν στην πραγματικότητα τα υβριδικά τα άλογα που δηλώνουν;
NEWSAUTO.GR

Αποδίδουν στην πραγματικότητα τα υβριδικά τα άλογα που δηλώνουν;

Η συνδυαστική ισχύς των υβριδικών αυτοκινήτων δεν αποτυπώνει πάντα τις πραγματικές δυνατότητές τους, καθώς η διαθέσιμη απόδοση εξαρτάται άμεσα από την αρχιτεκτονική του συστήματος αλλά και τις εκάστοτε συνθήκες κίνησης.

Αποδίδουν στην πραγματικότητα τα υβριδικά τα άλογα που δηλώνουν;
Τα σύγχρονα υβριδικά σύνολα συνοδεύονται συνήθως από εντυπωσιακές τιμές συνδυαστικής απόδοσης που, ωστόσο, στην πράξη δεν φαίνεται να εξαργυρώνονται.

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