Αποδίδουν στην πραγματικότητα τα υβριδικά τα άλογα που δηλώνουν;
Αποδίδουν στην πραγματικότητα τα υβριδικά τα άλογα που δηλώνουν;
Η συνδυαστική ισχύς των υβριδικών αυτοκινήτων δεν αποτυπώνει πάντα τις πραγματικές δυνατότητές τους, καθώς η διαθέσιμη απόδοση εξαρτάται άμεσα από την αρχιτεκτονική του συστήματος αλλά και τις εκάστοτε συνθήκες κίνησης.
Τα σύγχρονα υβριδικά σύνολα συνοδεύονται συνήθως από εντυπωσιακές τιμές συνδυαστικής απόδοσης που, ωστόσο, στην πράξη δεν φαίνεται να εξαργυρώνονται.
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