Ριζικές αλλαγές για ένα από τα best sellers της Renault
NEWSAUTO.GR

Ριζικές αλλαγές για ένα από τα best sellers της Renault

Η Renault ετοιμάζει την επόμενη γενιά του Megane, με σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές καθώς θα βασίζεται σε νέα πλατφόρμα, ενώ θα έχει κίνηση στους πίσω τροχούς και αυτονομία που θα φτάνει τα 750 χιλιόμετρα.

Ριζικές αλλαγές για ένα από τα best sellers της Renault
Η Renault έχει ξεκινήσει ήδη την εξέλιξη της επόμενης γενιάς του Megane, η οποία αναμένεται το 2028, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία του γαλλικού ηλεκτρικού μοντέλου αλλά και στην ευρύτερη προσέγγιση της γαλλικής εταιρείας στα μικρομεσαία μοντέλα με πιο οικογενειακό χαρακτήρα.

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