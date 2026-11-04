Ριζικές αλλαγές για ένα από τα best sellers της Renault

Η Renault ετοιμάζει την επόμενη γενιά του Megane, με σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές καθώς θα βασίζεται σε νέα πλατφόρμα, ενώ θα έχει κίνηση στους πίσω τροχούς και αυτονομία που θα φτάνει τα 750 χιλιόμετρα.