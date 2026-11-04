EICMA 2026: Η Benda έφερε στην EICMA από adventure μοτοσικλέτα, μέχρι snowmobile! (+video)
EICMA 2026: Η Benda έφερε στην EICMA από adventure μοτοσικλέτα, μέχρι snowmobile! (+video)
Εντυπωσιακή η παρουσία της Benda στο Μιλάνο με αφθονία νέων μοντέλων σε όλες τις κατηγορίες.
Για μια ακόμα χρονιά η Benda έκλεψε την παράσταση στην EICMA παρουσιάζοντας πολλά νέα μοντέλα σε διάφορες κατηγορίες.
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