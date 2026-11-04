Γιατί εξαφανίζεται η βέργα στάθμης λαδιού από τα σύγχρονα αυτοκίνητα;

Η διαδικασία είναι απλή. Ανοίγεις το καπό του αυτοκινήτου, έχεις μαζί σου ένα καθαρό πανί, τραβάς τη μακριά βέργα του δείκτη λαδιού και προσεκτικά ελέγχεις την ποσότητα λαδιού στον κινητήρα.