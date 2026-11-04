Γιατί εξαφανίζεται η βέργα στάθμης λαδιού από τα σύγχρονα αυτοκίνητα;
NEWSAUTO.GR

Γιατί εξαφανίζεται η βέργα στάθμης λαδιού από τα σύγχρονα αυτοκίνητα;

Οι κατασκευαστές αντικαθιστούν σταδιακά τον παραδοσιακό μηχανικό δείκτη με ηλεκτρονικούς αισθητήρες και ενδείξεις στην οθόνη, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί ελέγχουν τη στάθμη του λαδιού στον κινητήρα.

Γιατί εξαφανίζεται η βέργα στάθμης λαδιού από τα σύγχρονα αυτοκίνητα;
Η διαδικασία είναι απλή. Ανοίγεις το καπό του αυτοκινήτου, έχεις μαζί σου ένα καθαρό πανί, τραβάς τη μακριά βέργα του δείκτη λαδιού και προσεκτικά ελέγχεις την ποσότητα λαδιού στον κινητήρα.

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