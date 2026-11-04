Γιατί εξαφανίζεται η βέργα στάθμης λαδιού από τα σύγχρονα αυτοκίνητα;
Γιατί εξαφανίζεται η βέργα στάθμης λαδιού από τα σύγχρονα αυτοκίνητα;
Οι κατασκευαστές αντικαθιστούν σταδιακά τον παραδοσιακό μηχανικό δείκτη με ηλεκτρονικούς αισθητήρες και ενδείξεις στην οθόνη, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί ελέγχουν τη στάθμη του λαδιού στον κινητήρα.
Η διαδικασία είναι απλή. Ανοίγεις το καπό του αυτοκινήτου, έχεις μαζί σου ένα καθαρό πανί, τραβάς τη μακριά βέργα του δείκτη λαδιού και προσεκτικά ελέγχεις την ποσότητα λαδιού στον κινητήρα.
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