Η νέα μάρκα που επεκτείνεται στην Ευρώπη - Θα τη δούμε στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Η νέα μάρκα που επεκτείνεται στην Ευρώπη - Θα τη δούμε στην Ελλάδα;

Η αναβιωμένη ισπανική μάρκα ξεκίνησε επίσημα να δραστηριοποιείται εμπορικά στην Κροατία και συνεχίζει να αναζητά εισαγωγείς σε άλλες χώρες, για να επεκταθεί περαιτέρω.

Η νέα μάρκα που επεκτείνεται στην Ευρώπη - Θα τη δούμε στην Ελλάδα;

Η Ebro συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, έχοντας πλέον περάσει τα σύνορα της Ισπανίας και της Ιβηρικής χερσονήσου.

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