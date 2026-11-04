Η νέα μάρκα που επεκτείνεται στην Ευρώπη - Θα τη δούμε στην Ελλάδα;
Η νέα μάρκα που επεκτείνεται στην Ευρώπη - Θα τη δούμε στην Ελλάδα;
Η αναβιωμένη ισπανική μάρκα ξεκίνησε επίσημα να δραστηριοποιείται εμπορικά στην Κροατία και συνεχίζει να αναζητά εισαγωγείς σε άλλες χώρες, για να επεκταθεί περαιτέρω.
Η Ebro συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, έχοντας πλέον περάσει τα σύνορα της Ισπανίας και της Ιβηρικής χερσονήσου.
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