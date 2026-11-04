Η BMW θα διευκολύνει την οδήγηση στην πόλη
Η BMW θα διευκολύνει την οδήγηση στην πόλη
Η βαυαρική εταιρεία θέλει να κοντράρει τις Mercedes και Tesla στη hands-free οδήγηση στην πόλη, καθώς σύντομα θα παρουσιάσει ένα πλήρως αυτόνομο σύστημα.
Από το 2027, η BMW σχεδιάζει να διαθέσει αρχικά στη Γερμανία ένα νέο σύστημα υποβοήθησης, το οποίο θα λειτουργεί σε συνδυασμό με το BMW Maps και θα μπορεί να ακολουθεί τον οδηγό σχεδόν σε ολόκληρη τη διαδρομή του.
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