Η BMW θα διευκολύνει την οδήγηση στην πόλη
NEWSAUTO.GR

Η BMW θα διευκολύνει την οδήγηση στην πόλη

Η βαυαρική εταιρεία θέλει να κοντράρει τις Mercedes και Tesla στη hands-free οδήγηση στην πόλη, καθώς σύντομα θα παρουσιάσει ένα πλήρως αυτόνομο σύστημα.

Η BMW θα διευκολύνει την οδήγηση στην πόλη
Από το 2027, η BMW σχεδιάζει να διαθέσει αρχικά στη Γερμανία ένα νέο σύστημα υποβοήθησης, το οποίο θα λειτουργεί σε συνδυασμό με το BMW Maps και θα μπορεί να ακολουθεί τον οδηγό σχεδόν σε ολόκληρη τη διαδρομή του.

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