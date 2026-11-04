EICMA 2026: TVS και Norton μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά (+video)
NEWSAUTO.GR

EICMA 2026: TVS και Norton μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά (+video)

Γεμάτοι αυτοπεποίθηση οι άνθρωποι της TVS είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα προς την Ευρώπη με ανανεωμένη γκάμα και παρουσία στην Ελλάδα μέσω της Muvus.

EICMA 2026: TVS και Norton μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά (+video)
Η TVS κάνει το μεγάλο άνοιγμα προς την Ευρώπη με μια μεγάλη γκάμα από ηλεκτρικά scooter, θερμικά scooter, μικρές μοτοσικλέτες και την RTX 300 η οποία θα μας απασχολήσει έντονα το 2027.

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