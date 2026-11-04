EICMA 2026: TVS και Norton μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά (+video)

Η TVS κάνει το μεγάλο άνοιγμα προς την Ευρώπη με μια μεγάλη γκάμα από ηλεκτρικά scooter, θερμικά scooter, μικρές μοτοσικλέτες και την RTX 300 η οποία θα μας απασχολήσει έντονα το 2027.