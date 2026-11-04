EICMA 2026: Επιστρέφει το Yamaha XENTER (+video)
EICMA 2026: Επιστρέφει το Yamaha XENTER (+video)
Η Yamaha αποκάλυψε στο Μιλάνο τη νέα πρότασή της στην στα highwheel scooters με την επιστροφή του γνώριμου XENTER.
Μπορεί το RW να έκλεψε την παράσταση στο περίπτερο της Yamaha στην EICMA, ωστόσο οι Ιάπωνες είχαν και άλλες εκπλήξεις.
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