Το Honda Prelude e:HEV ήρθε στην Ελλάδα, και το οδηγήσαμε στα Μέγαρα
NEWSAUTO.GR

Το Honda Prelude e:HEV ήρθε στην Ελλάδα, και το οδηγήσαμε στα Μέγαρα

Το Honda Prelude επέστρεψε στην αγορά, 25 χρόνια μετά την παύση παραγωγής της τελευταίας γενιάς. Βρισκόμαστε στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων, στην πανελλήνια παρουσίαση του ιαπωνικού κουπέ, και ανακαλύπτουμε πόσο καλό είναι στην πράξη.

Το Honda Prelude e:HEV ήρθε στην Ελλάδα, και το οδηγήσαμε στα Μέγαρα
Αν ανήκεις στη γενιά των millennials, ή και πιο πίσω, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μεγάλωσες έχοντας ως όνειρο την απόκτηση ενός ιαπωνικού κουπέ. Ενός εκ των αυτοκινήτων που πέρασες ώρες ολόκληρες «οδηγώντας» πίσω από μια οθόνη, σε ένα Gran Turismo ή ένα Need For Speed, αντί να διαβάζεις τα μαθήματά σου.

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