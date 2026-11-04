Τι αυτοκίνητα οδηγούν οι εκατομμυριούχοι της Ρεάλ Μαδρίτης;

Αν υπάρχει ένα πάρκινγκ που θα ζήλευαν ακόμη και οι μεγαλύτεροι συλλέκτες αυτοκινήτων, αυτό βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης, στο Βαλδεμπέμπας. Εκεί όπου οι ακριβοπληρωμένοι αστέρες της ισπανικής ομάδας φτάνουν καθημερινά για προπόνηση, οδηγώντας μερικά από τα ακριβότερα και ισχυρότερα μοντέλα της BMW.