Τι αυτοκίνητα οδηγούν οι εκατομμυριούχοι της Ρεάλ Μαδρίτης;
Τι αυτοκίνητα οδηγούν οι εκατομμυριούχοι της Ρεάλ Μαδρίτης;
Από ηλεκτρικές λιμουζίνες μέχρι SUV με 748 ίππους, οι αστέρες της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στη διάθεσή τους έναν εντυπωσιακό στόλο αυτοκινήτων αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Αν υπάρχει ένα πάρκινγκ που θα ζήλευαν ακόμη και οι μεγαλύτεροι συλλέκτες αυτοκινήτων, αυτό βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης, στο Βαλδεμπέμπας. Εκεί όπου οι ακριβοπληρωμένοι αστέρες της ισπανικής ομάδας φτάνουν καθημερινά για προπόνηση, οδηγώντας μερικά από τα ακριβότερα και ισχυρότερα μοντέλα της BMW.
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