Ντου της Τροχαίας στην Αττική – Πόσοι πιαστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ;

Η ειδική εξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Οκτωβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Νοεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας.