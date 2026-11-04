Τέλος εποχής για δύο πολυτελή SUV
Τέλος εποχής για δύο πολυτελή SUV
Τα Range Rover Evoque και Velar θα σταματήσουν να παράγονται τα επόμενα χρόνια, και η εταιρεία δεν σκοπεύει να τα αντικαταστήσει. Ποια μοντέλα θα πάρουν τη θέση τους;
Η Range Rover θα καταργήσει τα Evoque και Velar στο τέλος της δεκαετίας, και δεν σκοπεύει να τα αντικαταστήσει. Αυτό σημαίνει πως τα επερχόμενα Range Rover GT και Range Rover Sport θα είναι τα μοντέλα που θα ανοίξουν την πόρτα στον κόσμο της μάρκας. Η γκάμα θα απαρτίζεται από τρία SUV, τα προαναφερθέντα και το μεγαλύτερο Range Rover.
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