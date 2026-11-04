Τέλος εποχής για δύο πολυτελή SUV

Η

θα καταργήσει τα

και

στο τέλος της δεκαετίας, και δεν σκοπεύει να τα αντικαταστήσει. Αυτό σημαίνει πως τα επερχόμενα

και

θα είναι τα μοντέλα που θα ανοίξουν την πόρτα στον κόσμο της μάρκας. Η γκάμα θα απαρτίζεται από τρία SUV, τα προαναφερθέντα και το μεγαλύτερο