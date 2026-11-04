Θα ήθελες ένα Audi Quattro με V8 κινητήρα 750 ίππων;

Το

είναι ένα εμβληματικό αυτοκίνητο της δεκαετίας του ’80, το οποίο γεννήθηκε για να πρωταγωνιστήσει στο WRC. Η Audacious Automotive, μια

, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μοντέλο που θα βασίζεται οπτικά στον θρύλο των αγώνων, αλλά θα έχει περισσότερη ισχύ. Το αποτέλεσμα ονομάζεται