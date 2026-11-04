Θα ήθελες ένα Audi Quattro με V8 κινητήρα 750 ίππων;
Θα ήθελες ένα Audi Quattro με V8 κινητήρα 750 ίππων;
Πώς θα σου φαινόταν ένα Audi RS4 με V8 κινητήρα που μπορεί να στροφάρει «δεκάρες» και εμφάνιση εμπνευσμένη από το Quattro; Αυτό ακριβώς που περιγράψαμε είναι το Audacious Automotive IV.
Το Audi Sport Quattro είναι ένα εμβληματικό αυτοκίνητο της δεκαετίας του ’80, το οποίο γεννήθηκε για να πρωταγωνιστήσει στο WRC. Η Audacious Automotive, μια βρετανική εταιρεία, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μοντέλο που θα βασίζεται οπτικά στον θρύλο των αγώνων, αλλά θα έχει περισσότερη ισχύ. Το αποτέλεσμα ονομάζεται Audacious Automotive IV, και φαίνεται να είναι φτιαγμένο από τα όνειρα όσων λατρεύουν τη μάρκα από το Ίνγκολσταντ και τις κατασκευές της.
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